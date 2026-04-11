България Може спечели срещу Фейсбук

"Скъпи приятели, справедливостта винаги възтържествува! След решението от 24 март, с което българският съд задължи Фейсбук да върне официалната страница на Кузман Илиев, тя беше възстановена!" Това съобщиха от ПП "България може".

"Специални благодарности на адвокат Тома Томов, част от редиците на БЪЛГАРИЯ МОЖЕ, за професионализма и непримиримостта пред злото!

Блокирана в по-голямата част от предизборната кампания, в оставащите дни до 19 април вече и в нея ще можете да се осведомявате за най-важното от програмата, приоритетите, събитията и кандидатие на партия БЪЛГАРИЯ МОЖЕ!

Залогът е по-голям от всякога - защитата на България!

Затова на 19 април гласувайте с бюлетина номер 19!

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito!

В превод: Не се предавай пред злото, а се изправяй срещу него по-смело!"

