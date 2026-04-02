На 19 с бюлетина №19! Защо да подкрепиш "България Може"

БЪЛГАРИЯ МОЖЕ би е единствената партия в България, която не гледа на себе си като проект на някого – било то на някое посолство, на олигарх или на чужда сила. Тя се възприема като платформа, която дава възможност на българските граждани, обичащи родината си, да участват пряко в процеса на вземане на решения – за страната, за нейната сигурност и за нейното бъдеще.

БЪЛГАРИЯ МОЖЕ е организация, в която се поощрява личната инициатива, активното участие и готовността за защита на ценностите – на онези съкровища, които сме длъжни да съхраним. Партията е изградена на доброволчески принцип и се развива отдолу нагоре.

Началото ѝ е поставено с една книга, написана от Кузман Илиев преди три години – „България Може Сама“. След това инициативата премина през етап на гражданско движение, създаване на неправителствена организация и в крайна сметка – регистрация като политическа партия.

Защо беше необходимо това? Защото според Конституцията това е единственият начин да се участва реално в процеса на вземане на решения.

Днешните времена са изключително сложни и динамични. Около нас бушуват конфликти – напрежение в Черноморския регион, нестабилност в Близкия изток. Енергийните цени растат, а разходите за електроенергия и газ поставят сериозни предизвикателства пред икономиката.

Всички тези рискове бяха ясно разпознати, анализирани и публично поставяни. Но когато стана очевидно, че този глас не се чува, се появи необходимостта от обединение – от събиране на хора с различни професии, знания и опит.

Така се създаде жизнена организация, независима от външно финансиране, която разчита на качествата и енергията на своите членове. На идейна основа тя се стреми да бъде реална, конкурентоспособна и готова за политическа битка.

Целта е гласът ѝ да бъде чут, визията ѝ – разпознаваема и привлекателна, особено за младите хора, и да създаде пространство, в което почтени и способни личности могат да участват в нещо чисто, независимо и свободно от конкретни стремежи и интереси.

