Кузман Илиев и Константина Живова: Любов, вяра и обща посока

– Кога разбрахте, че срещу вас стои човек, с когото искате да вървите дълго напред?

Кузман: Още от първия миг, в който видях Константина. В нея разпознах рядка комбинация от енергия, позитивизъм и непреклонност – качества, които отличават истинските лидери. За мен това беше напълно ясно още при първата ни среща.

Константина: Запознахме се в телевизията – аз водех сутрешен блок, а Кузман беше в вечерно политическо предаване. Разминавахме се в едно и също студио, но в различни части на деня. И още в началото, дори без да го познавам в дълбочина, усетих, че това е моят човек. Впечатли ме неговата упоритост и вяра, че човек не трябва да се отказва.

– Как изглежда един Ваш „обикновен“ ден заедно?

Кузман: Истината е, че „обикновен ден“ при нас почти няма. Най-ценни са неделите – започват с литургия, а след това със спокойна семейна закуска. Това са моментите, в които се връщаш към себе си.

Константина: Дните ни са динамични, изпълнени със срещи и ангажименти. И двамата сме работохолици, но независимо от натоварването, винаги се стараем да завършваме деня заедно – у дома, около масата.

– Как се подкрепяте в моменти на напрежение?

Кузман: Любовта и вярата са нашата основа. Когато човекът до теб стои безусловно до теб, това дава сила да преминеш през всичко.

Константина: Подкрепата е ключова. Ние сме един до друг във всяка ситуация – чрез разговори, чрез разбиране, чрез общо търсене на смисъл. Именно това ни води напред.

– Имате ли различия – и как ги преодолявате?

Кузман: По най-важните теми сме единни. Разговорите ни винаги са с уважение и стремеж към истина.

Константина: Има различия, разбира се. Аз съм по-емоционална, а Кузман – по-рационален. Може би именно това ни прави силни – допълваме се.

– Кое е по-силно във вашата връзка – разумът или интуицията?

Кузман: Те вървят ръка за ръка. Рационалното е основата, но любовта дава посока.

Константина: Няма противопоставяне – има баланс. Най-силното е обичта.

– Какво означава „дом“ за вас?

Кузман: Домът е крепост. Малка църква. Пространство на спокойствие и благодат.

Константина: Домът е усещане. Уют, топлина, грижа и красота. Вярвам, че човек може да създаде хармония навсякъде, стига да го прави с любов.

– Какъв пример искате да дадете на децата си?

Кузман: Смирен, но активен живот. Да бъдеш верен на принципите си и на вярата си.

Константина: Че няма невъзможни неща, но всичко стойностно се постига с труд. И че благодарността и добротата са най-важните качества.

– Какво ви държи заедно във времето?

Кузман: Любовта и общата мисия. Една радост, една болка, една посока.

Константина: Любовта, семейството и общите ни цели. Ние сме едно цяло.

– Как виждате бъдещето на България?

Кузман: Вярвам в ценностите на православието – любов, милосърдие, братолюбие. Ако се върнем към тях, България има добро бъдеще.

Константина: Вярваме, че България може. Нужно е повече самочувствие, повече отговорност и истинска грижа за страната.

– Могат ли политиката и изкуството да вървят заедно?

Кузман: Да. Всяка дейност, в която има талант и вдъхновение, носи елемент на изкуство. А изкуството може да направи и политиката по-добра.

Константина: Абсолютно. Изкуството дава душа, а политиката – посока. Заедно създават нещо много по-смислено.

На изборите на 19 април "България Може" е с номер 19.

