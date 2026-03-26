Историческа победа за "България Може" срещу Фейсбук и цензурата!

На първия ден от предизборната кампания, Фейсбук изтри страницата „Кузман Илиев“ - основният начин на новата, независима, извънпарламентарна партия „България Може“ да поднася към вас своите послания. Изтри я под лъжлив претекст „открадната самоличност“. Под лъжлив претекст „нарушение на стандартите на общността“.

Но българският съд видя истината и постанови: това не е кражба на самоличност, а чиста политическа цензура. Постанови, че българският закон, свободата на словото и свободата на политическите убеждения са над „стандартите“ на една чужда корпорация!

С това историческо за България определение, съдът нареди НЕЗАБАВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на страницата „Кузман Илиев“.

Това е победа на българското правосъдие над политически обвързаните, организирани групички за натиск и масово докладване.

Победа на българското право над произвола на международните корпорации.

Победа на свободата на словото и политическите убеждения над цензурата.

Победа над политическия натиск на извадени от нафталина политици като Надежда Нейнски и нейните координационни центрове за цензура.

Победа за всеки, който отказва да мълчи и който иска България да бъде свободна.

„България Може“ ще бъде винаги непримирима към цензурата и ще продължи борбата за Истината!

Определението на съда ще изпратим до централата на Фейсбук в Ирландия, за да бъде незабавно изпълнено. А ако страницата не бъде възстановена, ще продължим да търсим правата си в българския и европейския съд. Правото, справедливостта и моралът са на наша страна!

България може!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com