Нов трамвай в София. Два квартала ликуват
Куп подобрения в градския транспорт
Следете всички новини, анализи и коментари за Подобрения. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Куп подобрения в градския транспорт
Какви са подобренията
След извършен международен одит летище София ще планира и осъществи десетки подобрения
Пускат се две нови функционалности
Някои дребни подобрения ще свършат работа
Нови пътища ще строи Никарагуа, за да се бори с бедността, пише испанското издание "El País". 75% от пътната мрежа в страната е в лошо състояние, соча...
Момчилград. Един милион и 733 хиляди от Европейския земеделски фонд и държавния бюджет бяха вложени за подобряване средата на живот в Момчилград и в с...