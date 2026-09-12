Шофьорските изпити зациклиха. Курсисти чакат месеци, губят пари и права
Автоинструктори от Монтана събират подписка заради липса на изпитващи, проблемът продължава вече пет месеца
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Автоинструктори от Монтана събират подписка заради липса на изпитващи, проблемът продължава вече пет месеца
Още няма решение на проблема
Напълно изпълнима задача
Дилъри обясниха причините
За да получат от Регионалната здравна инспекция по 30 дози ваксини на „АстраЗенека“.
Такова чакане пред магазини и банки не помним от 90-те години
Не приемат, защото не носи отрицателен PCR-тест
Криза в Пазарджик, всичките 105 легла, разкрити в четирите отделения на болницата, вече са запълнени
Близо 300 души продължават да чакат, за да обработят бюлетините и протоколите от секционните избирателни комисии. Това съобщиха членове на СИК, които...
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