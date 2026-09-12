КРС с важни разкрития за GPS заглушителя
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) заяви, че няма да коментира конкретни факти по случая с твърденията за „теч на информация“ за случая със...
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Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) заяви, че няма да коментира конкретни факти по случая с твърденията за „теч на информация“ за случая със...
Председателят на вътрешната комисия Петър Тодоров разкри мащабен план за прочистване на системата и ограничаване на политическото влияние
Премиерът обяви, че операцията в Драгалевци е само началото и обеща ускоряване на правосъдната реформа
При толкова малко факти нямаше необходимост случаят да бъде огласяван, каза Емануил Йорданов
ДАНС говори за неутрализирано устройство, ресторантът отрича да е намерено при него, а разследването продължава
От години елитните кафенета и ресторанти гъмжат от заглушители
От Бояна до Марково - златната карта на имотите се променя
При строежа готови улици са разкопавани заради проблеми с канализацията, след като е положен асфалт
Представянето на Лятно меню 2024г. беше уважено от много гости, приятели и популярни личности, сред които певецът Дарко Релушкоски.
Тялото на Пейо Пеев било открито в кола близо до хижа "Алеко"
Петров е бил намерен застрелян в столичния квартал "Драгалевци"
Екшън в Драгалевци
Голяма специализирана акция на полицията продължава и тази сутрин в София
Издирван избяга заради изтекла информация
Третото за сезона събитие ще се проведе от 14-ти до 16-ти май на паркинга на магазин Lidl в кв. Драгалевци
От Драгалевци до Алеко и Бояна - Златни мостове
Той е в неизвестност от 26 май
Мъжът е открит от полицията в къща в Драгалевци
На 10.08.2019 г. в 10:00 часа, отваря врати най-новия магазин на Търговска верига „ЗОРА” в София
Спецакция на полицията блокира пътя към столичните квартали Бояна и Драгалевци. Това съобщиха очевидци пред "Стандарт". Задръстването е огромно. Пров...