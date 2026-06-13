Сляха болниците без съкращения
Деветте болници в карето около "Александровска" вече са под една административна шапка. Във вторник директорите им подписаха споразумение за създаване...
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Деветте болници в карето около "Александровска" вече са под една административна шапка. Във вторник директорите им подписаха споразумение за създаване...