Отиде си известен финансист. Ключова фигура от времето на борда
Ангарски е починал след кратко боледуване
Следете всички новини, анализи и коментари за Стефан Софиянски. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ангарски е починал след кратко боледуване
Според него най-големия проблем на България не е съдебната система, а икономиката
Каза как ще се отпуши работата на СОС
Ива Софиянска обяви най-вълнуващата новина
Според него не е имало хубави послания по време на предизборната кампания
Темата е чувствителна за семейството ми, каза бившият кмет по повод на именития си сват
Той предположи, че ГЕРБ са били притиснати да подкрепят кабинета на ПП-ДБ
Къде са европейските пари, които трябва да увеличат БВП, пита Стефан Софиянски в интервю за Стандарт
Бившият премиер проговори за Стефан Янев
Вече почвам толкова да се дразня от тази ситуация, заяви бившият служебен премиер
"Нужна е задължителна карантина в хотели или болнични заведения за ограничаване на болните, а не на здравите."
регистрира коалиция с тях за изборите
Най-малката дъщеря Димана се е разделила с италианското си гадже
Бившият кмет и съпругата му са с К-19
Не сме се чували от 2-3 години, каза бившият кмет
Според Софиянски президентът трябва да получи правото на законодателна инициатива
Бившият премиер не приема общото явяване на СДС и ГЕРБ на изборите
Бившият кмет на София написа нова Конституция заедно с група съмишленици.
При баланс на властите на президента се дават пълномощията на вътрешната и външната сигурност, т.е. военният и външният министър и структурите са при...
Хора, с които играех всяка събота мач, бяха от другата страна на барикадите, казва Стефан Софиянски