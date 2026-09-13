Отиде си известен финансист. Ключова фигура от времето на борда
Ангарски е починал след кратко боледуване
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Ангарски е починал след кратко боледуване
Националната валута ще остане част от паметта и музейното наследство
Той подчерта, че страната ни ще разполага с глас в ЕЦБ
Какво съобщиха официално от БНБ
Опасна прогноза на финансов анализатор
У нас един работещ, който създава БВП, издържа трима други
България загуби преди 28 години самостоятелната си парична политика, но на практика е в еврозоната
Няма значение какво говори Стив Ханке, има значение ние какво виждаме тук
Според него влизането на България в еврозоната би било пълна катастрофа
Какво обяви Бюджетната комисия на първо четене
Казваме „Стоп“ на политическия религиозен фанатизъм, подчерта политикът
Опасност за валутния борд няма, защото БНБ има рекордни валутни резерви
Американският долар и еврото да бъдат формално и свободно свързани помежду си
Няма реформа на Валутния борд, категорична бе шефката на бюджетната комисия
Ние от 23 години сме един вид в еврозоната, само че с валутния борд, уточни Стоянова
Българските финанси стоят устойчиво на фона на нестабилния свят в момента, каза гуверньорът на БНБ
"Стандарт" продължава дискусията за икономическия ръст от 3% за 2015 г., отчетен от НСИ, който е най-висок от 7 години насам. Ето мнението на финансис...
На Атина й трябва българско решение - валутен борд "Ако България влезе в еврозоната, ще тръгне по пътя на Гърция". Това заяви финансистът проф. Стив...
"Стандарт" и www.ewminteractive.com започват нова рубрика, предлагаща различен от общоприетия поглед върху финансовите пазари и връзката им с редица ф...
В моето отечество такива работи не стават, казва политикът, когато чужди кореспонденти го питат дали е малтретиран в Черната джамия