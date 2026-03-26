Икономист отсече! Задава се сериозна промяна с петрола

Заради рецесията, в която влизат страните, търсенето на петрол ще намалява и ще паднат много сериозно цените.

Това каза в „Лице в лице“ по bTV главният икономист от Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов.

„Петролът от Ормузкия проток отива в Азия предимно, а в Европа – 1/20. Това е добре калкулирано от стратезите на САЩ и тази кампания е срещу Китай. Целта е на срещата през май Доналд Тръмп да има картите, за да може да преговаря за отношенията с Пекин, тъй като във Вашингтон са недоволни, че азиатската страна дълго време поддържа Русия и се възползваха от агресията й срещу Украйна.

В момента им се дава малко от тяхното „лекарство“, коментира той.

„Нормално е цените да се повишат, но устойчивостта на икономиките е сериозна. Ако българските политически лидери бяха достатъчно съсредоточени да докара европейски средства, които са определени за България и поне още толкова от частния сектор в икономиката ни, въобще нямаше да усетим увеличението на петрола“, добави той.

„Спомнете си кризата след 2008 г., когато имаше сериозно увеличение на цената на горивата и на енергоносителите, но не и на доходите! Това имаше големи социални протести и някои от хората се самозапалиха. Тогава ножът беше опрял до кокала, а сега нямаме този проблем“, коментира Стефанов.

Според него кризата не засяга толкова България в сравнение с финансовият срив, предизвикан от агресията срещу Украйна.

„Американският президент Доналд Тръмп отново повтори, че между 4 и 6 седмици ще продължи войната. Има много сериозен натиск в САЩ за приключването й, но ефектът не е толкова голям. Не се реализира ужасният сценарий, който предвиждаха анализатори, че ако конфликтът продължи повече от две седмици, ще се стигне до цена на петрола от 200 долара за барел. Нищо такова не се получава“, каза още той.

