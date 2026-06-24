Икономист даде прогноза и посочи препъникамъните в бюджета

3% дефицит задължително трябва да бъде постигнат с оглед на това, че България влезе в процедура по свръхдефицит. Дали ще успеем и колко бързо ще успеем е въпрос на политическо управление. Това заяви пред NOVA News икономистът Преслав Райков. По думите му заявките на правителството са били директни и ясни, че свиване на държавните разходи ще има, очаква се и пълният вариант на бюджета, който финансовият министър ще представи.

Според Райков България трябва да се стреми да покаже пред външните ни партньори, че много бързо предприема решителни мерки, които да доведат до намаляване на дефицита под 3% и след това да се стреми към балансиран бюджет.

„Все още не се вижда нищо конкретно като числа, което да покаже откъде ще бъдат съкратени тези разходи, откъде ще бъдат насочени, за да покрият системи, които трябва да оперират. Много е лъжовно да си мислим, че да оптимизираме или да премахнем администрацията в следващите месеци, просто защото тя функционира по начина, по който функционира и там процесът е доста по-дълга. Тоест трябва ни много по-бърз буфер, който да върне бюджета в 3-процентната рамка, поне през тази година”, категоричен бе икономистът.

Според Райков през последните 5 години всички финансови министри са се провалили в това да запазят финансовата дългосрочна стабилност на страната. Той заяви, че в момента не вижда друг вариант освен да бъдат стопирани постоянно разширяващите се административни програми – и към минимална работна заплата, и към автоматична индексация в редица учреждения. „Трябва да се престане с това определени сегменти от държавната администрация да се актуализират с двуцифрени ръстове, защото това нещо е краткосрочен кредит, който се изчерпва в рамките на 3 до 6 месеца”, каза още икономистът.

Той подчерта, че в момента инфлацията в страната се ускорява и най-вероятно ще достигне 8% в следващите месеци, въпреки лекото успокояване на външната ситуация около Иран и цените на горивата. „Все пак инфлацията е тук и тя ще продължи да се увеличава, затова трябва да се погледне приходната част. Фокусът все още остава извън приходната част, тя не се коментира – какво може да се оптимизира, какво може да се направи държавата да не пречи на бюджетни приходи от редица добре работещи сектори на нашата икономика, които могат да допринесат. Напротив, прави се обратното”, посочи Преслав Райков. По думите се налага все по-голям ценови контрол, вижда се все повече намеса на държавата в определени процеси – по ценообразуване, по внос и износ.

Икономистът изрази надежда новите управляващи да гледат основно към генерирането на прихода – кой го генерира, какво му е необходимо, за да го генерира. „Държавата да си е на мястото – инфраструктура, административна яснота и върховенство на закона. Това са трите основни неща, които спъват генераторите на приходи в бюджета”, категоричен бе Райков.

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