Прогноза плаши с възможен недостиг на горива още това лято

Рискът от реален недостиг на горива вече не е хипотеза, той е все по-вероятен сценарий, който може да се усети още това лято. Предупреждението отправи експертът Боян Рашев, като подчерта, че ситуацията се влошава. „Извън добрия вариант сме, приближаваме се към лошия вариант“, заяви той пред БНР. По думите му проблемът може да прерасне от високи цени в липса на горива.

„Свързан е с това през лятото, в някакъв момент, да усетим недостиг на някои горива, а не просто цените да са високи“, предупреди Рашев.

Критични горива и глобален натиск

Експертът посочи, че най-сериозен проблем в Европа е керосинът, следван от дизела.

„И при двата типа горива вече има физически недостиг в някои страни в Азия“, обясни той.

По думите му там вече се предприемат мерки, до които Европа не иска да стига.

Ключов фактор остава Ормузкият проток, през който минава значителна част от световната търговия с петрол. „Всичко зависи от това кога ще се отвори Ормузкият проток и кога ще тръгне търговията“, подчерта Рашев.

Ефектът върху Европа и цените

Глобалната икономика вече усеща натиска, като Азия е най-засегната на този етап. Европа засега понася основно ценовия удар, но рискът от по-дълбока криза остава.

„Колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-дълго време цените ще останат високи“, посочи експертът.

Той предупреди, че дори при нормализиране на ситуацията цените на петролните продукти ще останат високи за дълъг период.

България - по-добре позиционирана, но не и защитена

Според Рашев Европа като цяло е уязвима по отношение на горивата. България обаче има относително по-добра позиция заради работещата рафинерия.

„Това, което е най-важно за България, е да работи нормално рафинерията и да се намери достатъчно суров петрол за нея“, подчерта той.

Какви мерки са възможни

Експертът е категоричен, че въвеждането на тавани на цените не е решение.

„Дори да намалим цените по някакъв начин, това още по-бързо ще доведе до недостиг“, предупреди той.

Според него по-реалистични мерки са свързани с намаляване на акцизи и ДДС, но възможностите на държавата остават ограничени.

„Правителството няма много ходове“, обобщи Рашев, като подчерта, че темата ще става все по-тежка.

