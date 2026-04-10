Не е еврото! Икономист посочи истинския проблем с цените

Въвеждането на еврото в България не е довело до сериозно покачване на цените, сочат данните, представени от Европейската централна банка. Това коментира Георги Ангелов, старши икономист в “Отворено общество", в ефира на "Твоят ден“ по NOVA NEWS.

"В магазините не е имало драстични проблеми, а където е имало сигнали за поскъпване - властите са реагирали своевременно“, обясни Ангелов.

Експертът отбеляза, че цените на някои стоки, произвеждани в Китай, дългосрочно поевтиняват. В същото време има скок в цените на услугите - ресторанти, хотели, ветеринарни услуги, извънболнична помощ, образователни услуги, фризьорски и козметични услуги, ремонти и други.

Подобно поскъпване се наблюдава както през януари тази година, така и миналата, и се дължи на рекордно ниската безработица.

"Щом няма кой да произвежда повече, цените растат, тъй като търсенето се увеличава по-бързо от предлагането“, допълни Ангелов.

Той подчерта, че мерките на държавата по време на криза трябва да бъдат целенасочени - парите да се дават там, където има реална нужда, а не на калпак. Това, по думите му, ще позволи на страната да избегне нов външен дълг.

Ангелов добави, че докато войната в Близкия изток продължава, цените на горивата ще останат високи.

