Икономист с болезнено разкритие за инфлацията в България
Димитър Чобанов алармира за изкуствено покачване и изкривена статистика за цените
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Димитър Чобанов алармира за изкуствено покачване и изкривена статистика за цените
По-песимистичен сценарий би бил по-подходящ за българския бюджет, каза Чобанов
В момента се води фискална политика, която не е устойчива
София. Финансовото министерство е подписало договорите за външен заем с Дойче банк, съобщиха от ведомството. С това е приключила подготовката за поем...