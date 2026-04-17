Регионална среща събира независими търговци във Велико Търново в края на април

На 28 април във Велико Търново ще се проведе регионална среща на независимите собственици на магазини за хранителни стоки под мотото „Търговия с човешко лице“. Събитието се организира от МЕТРО България и партньори и ще се състои в Бизнес център „Велико Търново“ и ще събере представители на традиционната търговия от областта. Участието в срещата е безплатно, като е необходима предварителна регистрация. Програмата на форума ще предложи практически насоки и решения, насочени към ежедневните предизвикателства пред малките и средни търговци, както и възможности за обмяна на опит и идеи между участниците.

През 2026 г. форматът „Търговия с човешко лице“ се развива в серия от регионални срещи, които целят да бъдат по-близо до местните общности и да отговорят на специфичните потребности на бизнеса в различните части на страната.

„Срещите дават възможност за реален разговор с хората от бизнеса за това какви са трудностите днес и какви решения работят на практика. Целта ни е да създаваме среда за обмяна на опит и за устойчиво развитие на традиционната търговия“, коментира Лазар Лулчев, ръководител сектор „Франчайз“ в МЕТРО България.

В програмата са включени теми, свързани с развитието на пазара на бързооборотни стоки, тенденциите при различни продуктови категории и поведението на клиентите в кварталните магазини. Акцент ще бъде поставен върху практически идеи за развитие на асортимента, увеличение на продажбите и устойчиви модели за управление на малък търговски обект.

В „Търговия с човешко лице“ като партньори ще се включат и представители на водещи компании от FMCG сектора, които ще споделят опита си с различни продуктови категории, както и работещи бизнес решения. Сред тях са експерти от Coca-Cola HBC България, които ще поставят фокус върху развитието на категорията на безалкохолните напитки и управлението на ключови клиенти, както и от „Престиж 96“, които ще разгледат тенденциите при захарните изделия и изграждането на силни брандове. Представители на Carlsberg България ще коментират динамиката при бирата и ефективното присъствие на продуктите в търговските обекти, а Mastercard ще представи решения с добавена стойност за малките търговци, включително възможности за допълнителни услуги чрез ПОС терминали.

Срещата „Търговия с човешко лице“ ще включва и дискусионен панел, посветен на основните предизвикателства пред независимите търговци в България, както и представяне на добри практики и решения, насочени към подобряване на ефективността на бизнеса.

Форумът във Велико Търново е първото от поредица регионални събития, които ще се проведат през следващите месеци, като предстоят срещи във Варна и Пловдив.

Допълнителна информация и регистрация за участие на независими търговци са достъпни на https://trade2you.bg/.

МЕТРО България – най-голямата компания за търговия на едро, оперираща на българския пазар вече 26 години – стъпва у нас на 18 март 1999 г., когато първите два магазина отварят врати едновременно в София и Пловдив.

Компанията обслужва клиенти от хотелския и ресторантьорския бизнес, търговци и фирми. Тя управлява 11 магазина, както и 1 база за услуга доставки, с около 2000 служители. За нуждите на B2B клиентите МЕТРО развива дейността си в многоканален модел на търговия, който съчетава магазини за търговия на едро и услуга за доставки на хранителни и нехранителни продукти. Хиляди професионални клиенти на МЕТРО България разчитат на продуктовата компетентност и качествените услуги на компанията, за да осъществяват успешно своя ежедневен бизнес. Отговорността е заложена в начина, по който МЕТРО осъществява дейността си – като създава споделена стойност за общностите чрез своята ESG стратегия.

