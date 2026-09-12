Ще върне ли държавата хората в малките градове? Експерти посочиха условието
Финансовата помощ може да даде старт, но трайното преселване зависи от работа, услуги и нормална среда за семействата
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Финансовата помощ може да даде старт, но трайното преселване зависи от работа, услуги и нормална среда за семействата
Експерти говорят и за "Кошница с грижа"
Велев атакува зелената сделка, Христова вижда тежки бюджети и продължаваща
Бивш социален министър смята, че популистките решения затрудняват следващия бюджет
Дяволът е в другите условия, които могат да бъдат записани
Основният проблем е свързан с грижата за финансовата устойчивост
Скъсана е връзката с приноса на човека спрямо системата и това, което наистина получава после
По всичко личи, че забележката й свърши работа
„Време е да почнем да готвим в това предаване”, призова Христина Христова в сутрешния блок
С ад-хок мнозинства се вземат решения, които натоварват бюджета с милиони на година
За това е изиграла роля политическата нестабилност
Трябва голяма реформа в образованието, така че то да покрива нуждите на бизнеса
Доходите в България растат и това е факт, но въпросът е по какъв начин
Не бива да се допуска такова заиграване с проблемите, притесненията и очакванията на хората
20% от наетите хора в България получават минимална работна заплата
Дори да се реализира заложеното в бюджета, ще имаме удвояване на дълга до 2026 г.
Коледните добавки не бива да се пренебрегват като жест на държавата
Коментира бившият социален министър Христина Христова
Ще си остане увеличението на пенсиите с 12% по швейцарското правило
Ситуацията в България е неблагоприятна, а инфлацията продължава да е трицифрена