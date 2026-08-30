Хванаха в крачка шофьор на автобус. Прави непростимото

Скандален видеоклип, разпространен в социалните мрежи, показва шофьор на междуградски автобус, който гледа съдържание за възрастни на мобилния си телефон, докато управлява превозното средство. Според информацията към публикацията автобусът се е движил по линията София – Казанлък, пише marica.bg.

На разпространените кадри се вижда как водачът е поставил мобилния телефон върху краката си. Докато автобусът е в движение, на екрана върви видео със съдържание за възрастни.

Случаят предизвика сериозно възмущение сред потребителите в социалните мрежи заради риска, на който подобно поведение може да изложи пътниците и останалите участници в движението. Под видеото бързо се появиха остри реакции. „Дъното си има и мазе“, гласи един от коментарите към разпространения клип.

Потребители определят поведението на водача като опасно и безотговорно, особено предвид факта, че шофьорът на междуградски автобус носи отговорност за безопасността на множество пътници.

Към момента не е известно кога точно е направен видеозаписът. Няма и потвърдена информация дали компанията превозвач е била уведомена за случая и дали срещу водача са предприети действия.

Не е ясно и кой точно е превозвачът, затова от разпространените до момента данни не може да се направи заключение дали шофьорът е санкциониран.