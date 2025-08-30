Бури с гръмотевици и дъжд до часове, нахлува студен въздух

Времето днес ще бъде слънчево. След обяд от запад облачността ще започне да се увеличава. Привечер и през нощта срещу неделя в западната половина от страната ще има интензивни краткотрайни валежи от дъжд, на места с гръмотевични бури. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 33°.

В планините ще бъде слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава. Привечер и през нощта срещу неделя на много места в масивите в Западна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 20°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Седмица напред

През деня в неделя по преминаващия студен атмосферен фронт валежи и гръмотевици ще има на много места в страната. Повишена вероятност за по-интензивни явления и значителни валежи има в Централна България. Възможни са градушки. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и временно ще се усили. Дневните температури ще се понижат, повече в Централна Северна България.

В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна в понеделник, когато все още са възможни изолирани краткотрайни превалявания. Северозападният вятър ще отслабне, във вторник постепенно ще се ориентира от юг-югоизток. Температурите ще се повишават и във вторник максималните ще са между 30° и 35°, по-ниски по Черноморието, където след обяд ще има повече облачност.

В сряда и четвъртък през страната ще премине друго атмосферно смущение. От запад на изток облачността ще се увеличи и през първия ден на места в Западна и Централна България, а втория – на изток, ще превали и прегърми. Вятърът отново ще се ориентира от северозапад, временно ще се усили, дневните температури слабо ще се понижат и преобладаващите максимални ще бъдат между 27° и 32°.

В петък ще преобладава слънчево време, с повече облачност над югоизточните райони, където е възможно да превали. Вятърът ще е със северна компонента, слаб до умерен. Температурите ще са почти без промяна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com