Meteo Balkans бие тревога! Нов циклон удря България. Според прогноза на Европейския метеорологичен модел и модела ICON около 20-ти октомври България ще попадне в периферията на зона с високо налягане, като същевременно има висока вероятност за образуване на циклон южно от Балканския полуостров.

Страната ни ще се окаже точно на границата между две различни въздушни маси, което ще доведе до повишаване на температурите. След преминаването на този циклон към края на месеца се очаква ново понижение на температурите, обясняват метеоролозите от Meteo Balkans.

Специалистите предупреждават, че засега е трудно да се определи точната траектория на циклона, тъй като всичко зависи от позиционирането на антициклона, разположен северно от България. Въпреки неяснотата, почти сигурно е, че валежи ще има в Южна и Югоизточна България.

Ако антициклонът се измести само със 100–200 километра по на север, валежи са възможни и над останалата част от страната, включително и в северните райони.

Най-сериозна е ситуацията в съседна Гърция, където в централните части се очакват изключително големи количества валежи – над 200 литра на квадратен метър. Това създава сериозен риск от наводнения в гръцката територия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com