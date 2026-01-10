Удар на НАП. Кой пострада на летище "Васил Левски"

Проверка на инспектори от Националната агенция по приходите (НАП) установи завишаване на цените на заведение на терминал 2 на летище „Васил Левски“. Анна Митова, директор на дирекция "Комуникация" в приходната агенция, обясни, че проверката е извършена по сигнал.



Става въпрос за кафе продукт, за който в сигнала се твърди, че преди 2 седмици е закупен за 5,50 лева, а сега цената му е 6,10 лева или 3,12 евро. Проверката на инспекторите потвърди цената, посочена в сигнала, каза тя.



В този случай представителите на НАП изискват документи от търговския обект за цените преди 1 януари, за да установят дали повишението на цената е икономически обосновано. Търговецът има пет работни дни, за да предостави документите, припомни Митова.

Тя добави, че от началото на година до 8 януари проверките, извършени от НАП и от Комисията за защита на потребителите, са 1000. От 1 януари НАП е издала 11 наказателни постановления на стойност 60 000 лева, които са връчени, като общата сума от октомври досега по наказателните постановления е за близо 100 000 евро.

