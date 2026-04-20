Времето се обръща рязко, идват дъждове, вятър и сняг

След преминаването на днешното атмосферно смущение над България се очаква рязка промяна на времето със засилване на валежите и понижение на температурите, става ясно от най-нова прогноза на синоптици.

На 21 април през страната ще премине студен атмосферен фронт, свързан с плитък циклон и подсилен от разширяващ се антициклон от север. Ситуацията ще доведе до нестабилна и динамична обстановка. Очакват се интензивни валежи в голяма част от страната.

По данни на Meteo Balkans и модела ALADIN сумарните количества валежи могат да достигнат до около 50 литра на квадратен метър до 22 април. Най-сериозни ще бъдат валежите в централните и южните райони, докато в крайните северозападни части ще останат по-слаби.

С нахлуването на студения фронт ще се усили и вятърът, като на места ще бъде значителен. Температурите ще се понижат осезаемо в цялата страна.

В планините се очаква дъждът да преминава в сняг над 1800-1900 метра височина, което ще доведе до образуване на нова снежна покривка по високите части.

