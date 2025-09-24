Опит за държавен преврат на 10 км от България!

Тежка ситуация в един сръбски град, намиращ се много близо до нашата граница.

Димни бомби и лютив спрей прекъснаха учредителното заседание на Общинския съвет в община Зайчар, Източна Сърбия, предават местните медии.

След като дима обхвана залата всички общински съветниците напуснаха залата и заседанието е прекратено за повече от два часа, съобщи РТС.

От сутринта входовете на сградата на Общинския съвет в Зайчар се охраняват от жандармерия и частна охрана.

В началото на заседанието в определени моменти частната охрана отказва да пусне част от опозиционните съветници и двама опозиционни депутати вътре под предлог, че така им е наредено, предаде регионалната телевизия Ен1.

Работата на местния парламент в момента е възстановена, но протича при много трудни условия, тъй като съветниците от опозицията отказват да седнат по местата си и активно нарушават хода на заседанието, предаде РТС.

"Това е държавен преврат", се чува в заседателната зала, съобщи Ен 1.

В дневния ред има точка за избор на председател на Общинския съвет на Зайчар.

