Касапница на Цариградско шосе! Опит за убийство

Полицията в София задържа 26-годишен мъж, след като е намушкал с нож друг човек при скандал.

Инцидентът е станал в късния следобед близо до мола на столичния булевард "Цариградско шосе".

Арестуваният е известен на полицията. Той е избягал след нападението, но полицията го е открила и арестувала за няколко часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

По непотвърдена информация пострадалият е на 50 години. Настанен е в болница. Опасност за живота му няма.

