Касапница на Цариградско шосе! Опит за убийство
Има задържан от полицията
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Има задържан от полицията
Разследващите работят по три версии
Жертвите са били колеги на извършителя
Такива престъпления са голяма рядкост във Великобритания
Задържаха 21-годишен мъж в щата Джорджия
37-годишната Гюлджан Хаджиева, която беше открита с прерязано гърло в апартамент в лондонския квартал "Тотнъм", е в болница и все още не може да разго...
Кървава драма се разигра вчера в град Сан Бернардино, Калифорния около 11 часа местно време. Масова стрелба беше открита в частен център за хора с увр...
„Пакетът „Горанов" е касапница". Това заяви Галентин Грозев от Синдикален алианс „Сигурност в МВР" по повод проектът за реформи в силовото ведомство,...
Местни референдуми ще вдигат активността, Миков праща своите всеки ден при хората В партията има тенденция към сектантство -отношение към гражданскат...
Сепаратисти от Синцзян заклаха с ножове 33 пътници и раниха 143
Полицията набеди Марио Мелемов за клане, извини се