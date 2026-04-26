Дортмунд размаза Фрайбург и подпечата Шампионската лига

Борусия Дортмунд си осигури участие в Шампионската лига за 11-ти пореден сезон след убедителна победа с 4:0 над Фрайбург в 31-ия кръг на Бундеслигата. Успехът е шести пореден у дома за „жълто-черните“ с поне три гола разлика. Дортмунд е втори с 67 точки, докато Фрайбург остава осми с 43.

Домакините започнаха вихрено и откриха още в осмата минута чрез Максимилиан Байер след подаване на Рами Бенсебаини. Само шест минути по-късно Серу Гираси удвои след асистенция на Юлиан Бранд, а в 31-ата минута самият Бенсебаини направи 3:0 след корнер, изпълнен от Юлиан Риерсон.

След почивката темпото спадна, но Дортмунд остана по-опасният отбор. Гостите пропуснаха няколко добри възможности, преди Фабио Силва да оформи крайното 4:0 в 87-ата минута.

Първенство на Германия по футбол, срещи от 31-ия кръг в Бундеслигата:

Щутгарт-Вердер Бремен - 1:1

Борусия Дортмунд-Фрайбург - 4:0

Хамбургер ШФ-Хофенхайм - 1:2

Аугсбург-Айнтрахт Франкфурт - 1:1

Кьолн-Байер Леверкузен - 1:2

Хайденхайм-Санкт Паули - 2:0

Майнц 05-Байерн Мюнхен - 3:4

Волфсбург-Борусия Мьонхенгладбах - 0:0

От петък:

РБ Лайпциг-Унион Берлин - 3:1

Начело във временното класиране е Байерн Мюнхен с 82 точки, пред Борусия Дортмунд с 67 и РБ Лайпциг с 62.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com