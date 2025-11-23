Официално! Избраха президент на Борусия Дортмунд

Ханс-Йоахим Вацке беше избран за президент на Борусия Дортмунд по време на Общото събрание на клуба, съобщава DPA. Той получи 59% от гласовете, като в изборите участваха 4476 от общо 238 000 членове.

Преди гласуването 66-годишният Вацке се оттегли от поста главен изпълнителен директор, позиция, която заемаше през последните две десетилетия. Още в началото на 2024 г. той обяви, че планира да напусне оперативното управление на клуба.

Спортната част в Борусия Дортмунд вече е в ръцете на Ларс Рикен, който от май 2024 г. отговаря за стратегическите решения в Управителния съвет.

В първото си изявление като президент Вацке подчерта, че целта му е да поддържа диалог "между всички" и да бъде "президент на всички фенове". Той заяви още, че клубът трябва да осигури повече жени на ключови позиции и даде уверение, че ще подкрепя както спортните, така и административните структури.

