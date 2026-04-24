Щутгарт пречупи Фрайбург в 119-а минута и е на финал за Купата

Щутгарт си осигури място във финала за Купата на Германия след драматичен успех с 2:1 над Фрайбург след продължения. Редовното време приключи при равенство 1:1, а развръзката дойде буквално в последните секунди на допълнителното време. Победата праща тима в сблъсък с Байерн Мюнхен за трофея на 23 май. Двубоят предложи напрежение до самия край и остави Фрайбург на крачка от финала.

Гостите от Фрайбург откриха резултата в 28-ата минута чрез Максимилиан Егещайн, който се възползва от подаване на Матиас Гинтер. Попадението даде увереност на отбора и постави Щутгарт в ролята на догонващ още преди почивката.

Домакините обаче не се предадоха и стигнаха до изравняване в 70-ата минута. Дениз Ундав се разписа след асистенция на Билал Ел Ханус, като върна надеждите на своя тим и вкара мача в нова фаза.

До края на редовното време резултатът остана непроменен и срещата влезе в продължения, където напрежението се покачи още повече. Когато всичко вървеше към дузпи, Щутгарт нанесе решаващия удар.

В 119-ата минута Тиаго Томаш реализира победното попадение след нова асистенция на Билал Ел Ханус и взриви трибуните. Така Щутгарт си осигури място на финала, където ще се изправи срещу Байерн Мюнхен, който отстрани Байер Леверкузен.

