Окончателно. Саудитска Арабия сменя треньора преди Мондиала

Саудитска Арабия предприе изненадващ ход само няколко седмици преди Световното първенство, като освободи селекционера Ерве Ренар и назначи на негово място Йоргос Донис (на снимката горе). Решението идва по-малко от два месеца преди началото на турнира в САЩ, Мексико и Канада и поставя отбора в деликатна ситуация в най-важния момент.

56-годишният Донис пристига от Ал-Халидж и се очаква бързо да се адаптира към обстановката, тъй като вече има сериозен опит в местното първенство. От федерацията подчертаха, че именно познаването на лигата е ключово предимство, което трябва да помогне за бързото стабилизиране на отбора.

Смяната слага край на втория период на Ренар, който се завърна начело през октомври 2024 г., след като замени Роберто Манчини. Французинът, двукратен носител на Купата на африканските нации, попадна под сериозен натиск след тежки резултати, включително загуба с 0:4 от Египет и поражение с 1:2 от Сърбия. Така доверието към него бързо се изчерпа въпреки предишните успехи.

Именно Ренар бе начело при една от най-запомнящите се победи в историята на отбора - успеха с 2:1 над Аржентина на Мондиала в Катар през 2022 г. Този триумф обаче остана в миналото и не успя да компенсира последните разочарования.

Пред новия селекционер стои сериозно предизвикателство - Саудитска Арабия стартира участието си в група H срещу Уругвай на 15 юни, а след това ще се изправи срещу Испания и Кабо Верде. Времето за подготовка е ограничено и всяка грешка може да се окаже решаваща.

Донис носи солиден опит като футболист и треньор, след като е играл за Панатинайкос и в Англия за Блекбърн, Шефилд Юнайтед и Хъдърсфийлд, а като наставник е водил Панатинайкос, Макаби Тел Авив и редица клубове в Близкия изток. Сега обаче задачата му е от съвсем различен мащаб - да вкара ред в отбора и да го подготви за най-голямата сцена в световния футбол.

