Ман Сити готви бомбастичен трансфер

Манчестър Сити се интересува от трансфер на Енцо Фернандес през лятото, съобщават британските медии. Халфът на "сините" може да замени Бернардо Силва, който ще се раздели със Сити след края на сезона.

Реал Мадрид също се интересува от Енцо Фернандес, но на този етап няма конкретна оферта.

Елиът Андерсън от Нотингам Форест е другата възможност за нов полузащитник в състава на Манчестър Сити от следващия сезон.

Договорът на 25-годишния Фернандес със "сините" е до 2032 година. През този сезон португалецът има 48 участия във всички турнири, като е отбелязал 12 гола и е подал 6 асистенции.

