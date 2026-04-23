Ламин Ямал призна за контузията

Крилото на Барселона Ламин Ямал публикува съобщение в социалните мрежи след контузията, която ще го извади от терена за определен период от игра. Той изрази разочарование от отсъствието си във важен момент от сезона.

Ето какво написа един от водещите играчи на каталунците в "Инстаграм":

Тази контузия ме оставя извън игра в момента, в който най-много исках да бъда на терена, и ме боли повече, отколкото мога да обясня

Боли ме, че не мога да се боря рамо до рамо със съотборниците си, че не мога да помогна, когато отборът има нужда от мен. Но вярвам в тях и знам, че ще дадат всичко от себе си във всеки мач.

Ще бъда там, дори и отвън, подкрепяйки, окуражавайки и тласкайки напред като един от тях. Това не е краят, това е просто пауза.

Ще се върна по-силен, по-мотивиран от всякога и следващият сезон ще бъде по-добър. Благодаря за съобщенията и Visca Барса".

