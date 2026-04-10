Вила лети към полуфинал, Фрайбург реши всичко още в първия мач

Астън Вила направи сериозна крачка към полуфиналите в Лига Европа, след като удари Болоня с 3:1 като гост в първия четвъртфинал. Английският тим удари в ключови моменти и си осигури солиден аванс преди реванша. В същото време Фрайбург също се доближи до следващата фаза с категорична победа, докато единственият равностоен сблъсък завърши без победител. Интригата остава жива само в една от двойките.

Астън Вила поведе точно преди почивката чрез Езри Конса, а малко след подновяването на играта Оли Уоткинс удвои. Болоня върна надеждите си с гол в последните минути на редовното време, но Уоткинс нанесе втори удар в добавеното време и оформи крайното 3:1. Така тимът от Бирмингам влиза в реванша със сериозно предимство.

Фрайбург реши мача си още преди почивката, като Винченцо Грифо и Ян-Никлас Бесте дадоха комфортен аванс. След паузата натискът продължи и Матиас Гинтер сложи точка на спора за крайното 3:0. Селта ще се нуждае от изключително силен реванш, за да обърне развоя.

Най-равностоен се оказа сблъсъкът между Порто и Нотингам, който завърши 1:1. Уилям Гомес даде ранен аванс на домакините, но само две минути по-късно автогол върна равенството. До края Порто опита да натисне, но не намери път към втори гол, докато гостите се затвориха и запазиха резултата.

В другия двубой от програмата Брага и Бетис също не успяха да се победят и приключиха 1:1, което оставя всичко отворено преди реванша.

Четвъртфинали от Лига Европа, първи срещи:

Болоня - Астън Вила - 1:3

Порто - Нотингам - 1:1

Фрайбург - Селта Виго - 3:0

От сряда:

Брага - Бетис - 1:1

