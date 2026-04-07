Мега дерби и първи четвъртфинали в Шампионска лига

Четвъртфиналите в Шампионска лига започват с два мача тази вечер, като колкото и преднамерено да звучи, единият от тях изпъква на фона на другия. Последната осмица в елитния турнир ще ни предложи двубои в двете иберийски столици - Мадрид и Лисабон, като със сигурност повече погледи ще бъдат отправени към Испания, а и няма как другояче да бъде.

На "Сантиаго Бернабеу" Реал (Мадрид) ще приеме Байерн (Мюнхен), а пък на "Жозе Алваладе" в Лисабон Спортинг е домакин на Арсенал. И двете срещи са от 22:00 часа българско време, като ще бъдат излъчени в родния ефир съответно по MAX Sport 3 HD и MAX Sport 4 HD.

Треньорът на Реал Алваро Арбелоа е без две важни фигури - трайно контузените Тибо Куртоа и Родриго, докато колегата му Венсан Компани до последно ще трепери дали Хари Кейн ще може да вземe участие след травмата, която получи при участието си с Англия.

Двубоят в Лисабон може и да няма толкова богата история, но също предвещава да бъде много интересен. Особено предвид открития урок, който домакините от Спортинг изнесоха на Бодьо/Глимт (5:0) в осминафиналите в последния си европейски мач.

Арсенал пък отстрани Леверкузен, но пристига в Португалия след отпадане от втородивизионния Саутхемптън в Купата на Англия, както и без контузените Еберечи Езе и Микел Мерино.

