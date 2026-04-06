Босовете на Ливърпул решават за Арне Слот

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот е все по-близо до раздяла с клуба след края на сегашния сезон.

Според информация от близки до управлението източници, нидерландският експерт е наясно със обстановката, а вероятността за смяна на треньорския пост нараства.

Собствениците от Fenway Sports Group не престават обществено да поддържат Слот, само че серията от слаби резултати и сложните предстоящи мачове може да се окажат решаващи за бъдещето му.

Представянето срещу Пари Сен Жермен на 1/4-финалите в ШЛ, както и цялостната реакция след тежкото проваляне от Манчестър Сити с 0:4 във ФА Къп, се преглеждат като основни фактори, които могат да наклонят везните по отношение на доверието към нидерландския експерт.

Паралелно с това обаче стратегическото обмисляне за идващия сезон към този момент е почнало, а бившият треньор на Байер Леверкузен и Реал Мадрид Шаби Алонсо се обрисува като водещ претендент да поеме тима при възможна треньорска промяна през лятото.

Засега единственото, което се смята за най-вероятно е, че Арне Слот ще довърши сезона.

