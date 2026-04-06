Задава се ударна чистка в Ман Юнайтед

Манчестър Юнайтед се приготвя за сериозна чистка през лятото. Целта е да се освободи място и да се реинвестират парите за нови играчи, съобщават медиите на Острова.

Мануел Угарте, Джошуа Зиркзее, Андре Онана, Расмус Хойлунд и Маркъс Рашфорд почти сигурно ще бъдат продадени през лятото, но списъкът не свършва до тук. Каземиро, Джейдън Санчо и Тайрел Маласия най-вероятно ще напуснат клуба като свободни агенти.

От ръководството на "червените дяволи" вече са набелязали заместници на повечето напускащи, но всичко зависи от това дали отборът ще запази мястото си в топ 4. Евентуално участие в Шампионска лига би донесло доста пари в касата и би улеснило привличането на нови играчи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com