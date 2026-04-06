Капитанът на Левски чака драматичен финал на шампионата

Защитникът и капитан на Левски Кристиан Димитров направи обръщение към "синята" общност преди идния мач с Арда.

Бранителят, който ще пропусне мача с кърджалийци, бе с дейно участие и при двата гола във вратата на Добруджа при звучното равенство 2:2.

„Сгрешихме като отбор и трябва да се вдигнем като отбор. Няма да е лесно до финала, но всичко зависи от нас. Без оправдания – извличаме си поуките и продължаваме да работим“, заяви Димитров.

След мача с Арда за Левски предстои дерби с ЦСКА. Срещата с червените е на 13 април, понеделник.

