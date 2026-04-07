Ето кой гранд открива стадиона на ЦСКА

ЦСКА ще посрещне италианския Милан в мач, с който ще бъде открит стадион "Българска армия" през септември.

Преди няколко дни легендата на клуба Христо Стоичков обяви, че преговаря със световен гранд за приятелски двубой в София. Още преди година пък стана известно, че от ЦСКА са влезли в преговори с Милан и са поканили "червено-черните" да дойдат в София, пише „БГНЕС“.

В същото време вратите за терена на новия стадион „Българска армия“ пристигнаха вчера в Борисовата градина. В различни кашони и опаковки бяха доставени рамките и мрежите, които предстои да бъдат опъвани в следващите години на най-модерното спортно съоръжение у нас.

Продължава изграждането на терена, който ще се състои от 95% естествена и 5% изкуствена настилка. Той трябва да бъде завършен в края на май, като за тази дейност отговаря световният лидер в сферата SIS Pitches.

Любопитно е, че ръководител на целия проект е мексиканец. Въпросната компания изгради част от игрищата за предстоящото през лятото световно първенство в Мексико, САЩ и Канада.

Целта е новият „Българска армия“ да влезе в експлоатация през юли или в началото на август, но официалното откриване ще бъде през септември.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com