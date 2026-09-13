Черни облаци надвисват над ЦСКА
Нови трудности за "червените" в битката за най-реалистичния трофей този сезон
Следете всички новини, анализи и коментари за Трудност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нови трудности за "червените" в битката за най-реалистичния трофей този сезон
Известният актьор е трябвало да назубри на френски част от ролята си на Фердинанд
Какво ни чака
София. България е страната в ЕС с най-ниска цена на труда за час. Това сочи статистика на Евростат за средночасово възнаграждение на страните от Европ...
Бостън. 18 души са ранени и двама пожарникари загинаха при пожар на жилищна цграда в американския град Бостън, щата Масачузетс. Тринадесет от раненит...