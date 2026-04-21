ЕК зададе критичен въпрос на Зеленски

"Очакваме да научим от украинския президент Володимир Зеленски кога ще бъдат възобновени доставките по петролопровода "Дружба", каза днес говорител на Европейската комисия във връзка с вдигането на унгарското вето върху решенията за осигуряване на заем от 90 милиарда евро за Киев.

Решението на Съвета на ЕС за заема се очаква утре.

"Цялата техническа работа по заема от наша страна е подготвена, за да може след предприемането на необходимите стъпки да не се губи време", поясни говорителят, предаде БТА.

"След като решението бъде одобрено от Съвета на ЕС, няма да се налага допълнително изчакване преди изплащането на първия превод по заема", добави той.

По неговите думи целта е първото плащане да бъде направено в началото на второто тримесечие на тази година.

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос вчера изрази очакване възобновяването на доставките да осигури отпускането на заема за Киев и възможност за начало на преговорите за присъединяването на Украйна.

Тези два въпроса не намират решение от няколко месеца заради съпротивата на Унгария, която получава руски петрол през тръбопровода, повреден в началото на годината.

Киев твърди, че "Дружба" не работи след поредния руски обстрел по украинска енергийна инфраструктура. Будапеща обаче настоява да бъде поправен, за да вдигне наложеното вето. Тази позиция се подкрепя и от победителя в унгарските избори по-рано този месец Петер Мадяр.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com