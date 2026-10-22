Замениха голямата къща с хижа! Семейство с 3 деца живее с вода от дъжда и ток от слънцето
Брок и Анна напускат удобния живот в американските предградия и се преместват с трите си малки деца в Скалистите планини
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Брок и Анна напускат удобния живот в американските предградия и се преместват с трите си малки деца в Скалистите планини
Стартира пилотна система за събиране и използване на дъждовна вода
Бургас. 42 аквариума с екзотични риби и други морски обитатели ще има в гигантския океанариум в Бургас. Залата, предвидена за делфинариум, пък ще бъде...