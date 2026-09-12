Кармата не забравя! Защо възмездието идва, когато най-малко го очакваме
Според езотеричните вярвания Вселената не наказва веднага, а изчаква момента, в който урокът ще бъде най-силен
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Според езотеричните вярвания Вселената не наказва веднага, а изчаква момента, в който урокът ще бъде най-силен
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Стилиян Иванов е пред премиера на поредната си книга - този път за астрология. Вероятно тя ще пожъне успехите на предишните му творения в киното и пуб...
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Любопитно обяснение на лудите мачове, които прави тимът му, даде босът на шампионите Кирил Домусчиев. Той говори в предаването на bTV "Лице в лице". "...