Добра карма и късмет защитават 3 знака от зодиака

Кармата засяга всички - това, което даваш, това и получаваш.

Но има три зодиакални знака, които според експертите са особено щастливи. Добрите им намерения, грижата за другите и способността им да внасят хармония в света им помагат да привличат положителни събития и хора.

Везни

Според списание Parade Везните са фокусирани върху хармонията в отношенията и се стремят да я разпространяват извън кръга си. Този въздушен знак внимателно оценява околните, избягва конфликти и се стреми всички да се чувстват комфортно около него. Въпреки че понякога добротата им привлича хора с нечисти намерения, любовта и грижата, които дават, се връщат. Управлявани от Венера, планетата на любовта и привличането, Везните често срещат правилните хора в точното време, което им носи заслужени награди.

Стрелец

Юпитер, планетата на мъдростта и късмета, напътства Стрелците, помагайки им да се ориентират в живота с вътрешен морален компас. Астрологията твърди, че този огнен знак активно разширява хоризонтите им – чрез пътувания, образование или личен опит – което увеличава тяхната толерантност и разбиране към другите. Способността им да приемат и ценят различията често се възнаграждава от кармата, дори ако пътят към постигането на това не е лесен.

Риби

Рибите дълбоко се грижат за другите и преживяват емоциите им като свои собствени. Под влияние на Нептун, планетата на интуицията и духовността, те притежават уникален дар за подкрепа – могат да предложат думи на утеха, съвет и вдъхновение. Рибите често приемат най-доброто в хората и се учат да поставят граници, за да избегнат злоупотреба. Тяхната доброта и осъзнатост им помагат да забелязват духовни знаци и възможности, които другите пропускат, а Вселената щедро ги възнаграждава с добра карма.

