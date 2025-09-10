Израел настръхна срещу Урсула! Отговорът

Ежегодната реч на Урсула фон дер Лайен пред ЕК предизвика реакция от страна на Израел. Председателят на ЕС определи някои от министрите в правителството на Бенямин Нетаняху като "екстремисти" и също така заяви, че Европа ще наложи санкции заради тежката ситуация в Газа.

Израелският външен министър излезе с отговор. :

„Коментарите, направени тази сутрин от председателя на Европейската комисия, са неуместни. Някои от тях повтарят фалшивата пропаганда на "Хамас" и неговите партньори“, написа Гидеон Саар в X, цитиран от АФП.

„За пореден път Европа изпраща грешно послание, което укрепва Хамас и радикалната ос в Близкия изток“, добави той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com