Израел обяви новина за Ливан   

Израел не възнамерява да спре атаките срещу Ливан, но ще ограничи обхвата им в съответствие с искането на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Това съобщи The Wall Street Journal, цитирайки свой източник.

Изявлението най-вероятно ще отпуши преговорите между САЩ и Иран в Пакистан, както и ще ускори старта на такива между Израел и Ливан във Вашингтон.

Малко по-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху също заяви, че е наредил директните преговори с Ливан да започнат възможно най-скоро.

Както отбелязва Axios, преговорите Израел - Ливан ще се проведат във Вашингтон следващата седмица.

Израелската държавна телевизия съобщи, че израелските власти са се съгласили да проведат разговори с Ливан във Вашингтон следващата седмица поради натиск от американска страна.

Ливанският премиер Салам лично ще присъства следващата седмица в САЩ, където ще бъде обсъдено мирното споразумение с Израел, пише вестник Ашарк ал-Аусат.

Според медията, Салам ще проведе разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.

След това ливанският премиер ще посети още няколко държави в опит да привлече подкрепа и да мобилизира усилия за възстановяване на властта на ливанската държава над цялата територия на страната.

Според публикацията, ръководството на републиката се стреми да отдели бъдещето на Ливан от преговорите между САЩ и Иран.

Президентът на страната Жоузеф Аун също изрази недоволство от иранската намеса и опитите да се свърже Ливан с оста на съпротивата.

Ливан остава суверенна и способна държава, каза той и добави: Никога няма да се съгласим някой да преговаря от наше име.

Представителят на парламентарната фракция на Хизбула обаче отхвърли възможността да влезе в преговори преди Израел напълно да прекрати военните действия срещу Ливан.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com