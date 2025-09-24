Край на SIM картата! Революция с телефоните

Apple слага край на SIM картата. Компанията отново се опитва да направи технологична революция, този път с наскоро обявения iPhone Air. За да е максимално тънък смартфонът, той ще се продава без слот за физическа SIM-карта, предаде Уебкафе.

С виртуална SIM карта вече се произвеждат и смартфони и часовници на Samsung, Google и други брандове и не е пресилено да кажем, че тенденцията е физическата карта постепенно да отпадне напълно.

eSIM продължава да е уникална идентификация на отделния потребител, само че инсталирана софтуерно в устройството.

Български потребители в социалните мрежи се усъмниха дали това не е начин да ни откраднат данните от телефона или да контролират устройството ни от разстояние.

Всъщност не само, че електронните SIM-карти няма как да ни откраднат данните, но и са по-сигурни от физическите, които лесно могат да бъдат извадени и отмъкнати.

