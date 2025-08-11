TP-Link се включва в IFA 2025 с нови смарт устройства за безопасен и комфортен дом

От 5 до 9 септември Берлин отново ще се превърне в център на света на технологиите и потребителската електроника, когато международното изложение IFA (Innovation For All) отвори врати за търговски и частни посетители.

TP-Link е неразделна част от най-голямото в света търговско изложение за потребителска електроника и домакински уреди повече от 10 години и тази година отново ще представи множество вълнуващи нови продукти в областта на мрежовите технологии и интелигентния дом.

Иновативните продукти за интелигентен дом отдавна са престанали да бъдат запазени само за любителите на технологиите, a са се превърнали в неразделна част от ежедневието на много домакинства. Като един от най-големите двигатели на иновациите в света на интелигентния дом и мрежовата инфраструктура, TP-Link играе важна роля в това развитие през последните години със своята мисия да създаде лесен, интелигентен и свързан начин на живот за всички.

На IFA 2025 компанията отново ще представи на обществеността някои от новите си продукти, които подкрепят мисията и да повишат комфорта и безопасността на модерните потребители.

4K охранителни камери, интелигентни звънци и автономни прахосмукачки роботи

На щанд 190 в зала 5.2 под тазгодишното мото "Живейте интелигентно. Останете свързани." търговските посетители и заинтересованите частни лица ще могат да научат повече и да разгледат за първи път най-новите и предстоящите продукти на TP-Link. Те включват, например, охранителни камери със слънчева енергия с двойна леща и 4К резолюция, интелигентни комбинации от звънец и заключване на врати, както и най-новите роботи за почистване/прахосмукачки с интегрирано събиране и пречистване на вода. Общо TP-Link ще представи над 50 продукта в немската столица. Така посетителите ще имат възможност да разгледат и изпробват широка гама от най-иновативните продукти на компанията.

