Звезди от екрана влязоха в бъдещето
Владимир Пенев, Мартина Вачкова, Йордан Йовчев, Петя Буюклиева и Сашка Васева бяха сред гостите на Ео дент
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Владимир Пенев, Мартина Вачкова, Йордан Йовчев, Петя Буюклиева и Сашка Васева бяха сред гостите на Ео дент
Двамата се забавляват на яхта по българското Черноморие
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Два пъти бях булка в роли, стига ми, отсече дъщерята на великия Григор Вачков
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За да преодолее своя свян, станала душата на компаниите
Все едно, че не сме спирали, казват актьорите
Снимката на актрисата и телевизионна водеща, за която ви питахме в нашата загадка, е на усмихнатата Мартина Вачкова. Много от вас дадоха правилен отго...