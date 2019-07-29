Мартина Вачкова като тийнейджър била супер срамежлива

Когато Владо Пенев през 2018-а навърши 60, Мартина Вачкова му беше обещала, че ще празнуват цяла година – както подобава на юбилей. Сега е негов ред да й върне жеста и емоциите, защото я настигна същия случай – на 29 юли бясната Лъвица посреща кръгъл рожден ден. Единствената й категорична равносметка е, че „животът е кръговрат“. Но няма време за излишно философстване, защото снима на пълни обороти в осмия сезон на „Откраднат живот“. Нейната Магда Жекова е от най-емблематичните образи в култовия сериал. Сега феновете стискат палци, та дано главната сестра на „Света Анастасия“ най-после да се гмурне в истинската любов. Но каквото и да става – в киното или в живота – и актрисата, и нейната героиня остават предани на житейското си кредо – да бъдем добри, защото нищо друго няма толкова голямо значение. А какъвто и където и да купонът, Мартина ще бъде неговият вулкан. Макар че като тийнейджърка е доста „свита“, малко преди да кандидатства във ВИТИЗ й се наложило да преодолее своя свян и да се превърне в душата на всички компании. Като студентка вече разгърнала всичките си таланти – и под прожекторите, и извън тяхната светлина. Може би защото иска да впечатли Владо Пенев, с когото са гаджета, а той иска и да се женят. Днес никой от тях не коментира дали съжалява, че не са изслушали Менделсон като двойка. /Мартина обаче се шегува, че след като два пъти вече е играла булка, то третият път ще й се случи „на живо“./ Факт е обаче, че нито един мъж след него не е разбирал толкова изтънко вибрациите на душата й. „Спасявало ме е това, че имам много приятели. Но няма нищо по-хубаво от това да се прибереш вкъщи късно вечер и да разкажеш на човека до теб за сутрешната си репетиция. Е, пълното щастие е мираж“, споделяла е известната дама. Тя е споменавала, че обича да се влюбва. Вярва, че приятелството също може да премине в страст – за разлика от повечето хора в обкръжението й, които са убедени, че възможно само обратното. „Готова съм да направя всичко за любимия мъж, за да се чувства добре. Но той трябва да ми върне със същото“, категорична е тя. Един от предпочитаните й афоризми е на Антон Чехов: „Странно нещо е душата – никой не знае къде се намира, но всеки знае как боли“. А нейното сърце е дъщеря й Рада - талантлива бъдеща художничка и чаровна, но сдържана млада дама. Мартина, естествено, е правила сума ти чудеса за наследницата си. Преди години актрисата си купува планинарски обувки, защото детето иска двете да хукнат по чукарите. Чак до Мусала тогава не стигат, но обикалят хълмовете в етрополския Балкан около къщата им в село Бойковец. Заради дъщеря си Вачкова започва да меси питки.

Ето и фото моменти от живота и кариерата на звездата.

Когато Мартина се ражда, баща й е пред камерата – снима в „Дом на две улици“. И в момента, в който екипът получава щастливата новина, актьорът е някъде навътре в морето. Викат го с мегафоните на спасителите да излезе, но той не чува. Тогава композиторът Светозар Донев се хвърля във водата и плува до Гришата, за да го информира, че вече е родител.

Вачкови в „Мера според мера“ – бащата е Постол войвода, дъщерята е Лимбийката. Големият актьор не дочаква премиерата на филма. Умира от тромб, а не от сърце – както го плашат цял живот.

С майка си Силвия – изключителна дама. „За баща ми тя беше принцеса и богиня, поставена на пиетдестал“, споделяла е Марта. Силвия не спира да работи до ден днешен, не се омъжва втори път след смъртта на Григор Вачков, въпреки че остава сама само на 38. Винаги е до Мартина и Рада – мъдра и изискана.

С Катерина Евро са адски близки. Викат си „котане“ и когато са заедно вън от София, винаги спят в една стая – но не за да пестят, а за да си говорят. Единственият проблем между тях са цигарите на Катето. Двете имат безкрайно смешни случки. Докато снимат в Балчик тв версия на спектакъла „Дванайсета нощ“, всяка свободна минута тичат да се пекат голи на скалите. Евро, която е графиня Оливия, и Марта, влязла в кожата на нейната слугиня, са смели момичета, но и двете си глътнали граматиката, когато край разсъблечените им кълки минали група мургави сънародници. В типичния си комуникативен стил и двете взели да махат на ромите, но се усетили, че са без дрехи и бая се посепнали. Приятелките обаче се преживели и доста по-драматични моменти. Когато Александър Кадиев все още е безумно палавият Сашко, пада от покрива на съседите и жестоко чупи крака си на три места. Мартина всеки ден ходи в болницата, за да му чете приказки. Докато момченцето се възстановява на патерици, не се отделя от него.

С Владо Пенев, с когото от десетилетия си викат “рожбе“, а от няколко сезона най-после снимат заедно – в „Откраднат живот“. В театъра са играли само като студенти и в Сфумато

С Тончо Токмакчиев са неразделни. Когато тя забременява, така наречените жълти медии тиражират версията, че той е бащата. А понеже Тончо е тотален присмехулник и провокатор, след раждането на Рада постоянно заема пози на нейн родител и обяснява на журналистите колко сладка е малката, а те буквално изтрещяват.

