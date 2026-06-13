Шокиращи разкрития за Благомир Коцев. Разпитът на бившия зам.-кмет Диан Иванов
Коцев искаше да манипулирам обществени поръчки, за да се връща процент от стойността към Продължаваме промяната, казва Иванов
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Коцев искаше да манипулирам обществени поръчки, за да се връща процент от стойността към Продължаваме промяната, казва Иванов
Разследването срещу кмета на Варна тепърва започва, заяви Бранимир Балачев
Коцев бе оставен за постоянно в ареста от Апелативния съд в София