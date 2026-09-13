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Откриха Сарафа

Откриха Сарафа

Успешно завърши търсенето на Серафим Мартинов – Сарафа, съобщава неговото семейство пред БГНЕС. С голямата помощ на българското посолство в Мадрид рап...

15 януари | 19:29
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