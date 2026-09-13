Уникален случай с "живия мъртвец", открит у нас
Никой не знае какво е правил там 20 години
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Никой не знае какво е правил там 20 години
Първото открито с такъв летателен апарат
Какво каза Атанас Илков
Експерти съобщават, че може да се използва за ядрено оръжие
Открила го е канадска минна компания
Било е открито след погасяване на огъня
Засечен е първо в югоизточна Англия
Той е бил намерен мъртъв във водите на езерото в софийското село Казичене
Успешно завърши търсенето на Серафим Мартинов – Сарафа, съобщава неговото семейство пред БГНЕС. С голямата помощ на българското посолство в Мадрид рап...
Няколко автомата "Калашников" са били открити в изоставена кола, за която се смята, че е използвана при атентатите във френската столица, съобщава BBC...
Сливен. Цех за производство на нелегален тютюн, който е предлаган като рязан, бе разкрит от полицията в Сливен. Иззети са над 800 кг тютюн, съобщиха о...
14-годишен, обявен за общодържавно издирване, е бил установен вчера от полицаи от РУ-Кърджали, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Момчето напуснало ВУИ...
Нелегален имигрант беше открит при двигателя на автомобил. Мъж от Гвинея и беше намерен от испанската полиция превит в тясното пространство зад двигат...
Пловдив. Пловдивски бизнесмен е намерен мъртъв в хотелска стая в хотел "Бордо" под тепетата, научи "Стандарт". 47-годишният Апостол Коларов е бил прос...